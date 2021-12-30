Украина полностью перешла в желтую зону карантина

Два последних региона вышли из красной зоны. Фото: ukranews

По состоянию на 30 декабря Волынская и Запорожская области вышли из красной зоны карантина.

Донецкая и Черниговская области покинули оранжевую зону. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Теперь все регионы Украины находятся в желтой зоне.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против Covid-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" Covid-сертификат или справку 063/о.

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Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против Covid-19.

Для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – Covid-сертификат об выздоровлении.

За сутки 29 декабря в Украине зарегистрировали 5930 новых случаев коронавируса. 278 больных скончались, 10 369 человек выздоровели. Среди новых больных 373 ребенка и 137 медработников. В сутки от Covid-19 вакцинировали 117 042 человека. Первую дозу получили 31 671 человек, вторую дозу – 83 287 человек, дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную дозу – 1392 человека.