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воскресенье, 18 июля 2021 10:44

Украина побеждает коронавирус

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Украина побеждает коронавирус
С 16 июля в Центре вакцинации на базе МВЦ начали иммунизировать препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Фото: pixabay.com

В Украине 17 июля зафиксировали 299 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной болезнью.

Это почти в два раза меньше, чем за предыдущие сутки. 16 июля обнаружили 591 случай, сообщили в пресс-службе МОЗ.

В ведомстве отметили, что за сутки выздоровел 241 человек, а госпитализировали 382 человека. 17 июля от коронавируса умерли восемь людей.

Наибольшее количество заражений зарегистрировали в Днепропетровской (50), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях. А также в столице - 43 случая.

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За сутки методом ПЦР протестовали 13 429 человек, методом ИФА - 3158 человек, экспресс-тестами - 9495 человек.

С начала пандемии в Украине заболело 2 244 495 человек, выздоровели - 2 181 198 человек. 52 726 человек умерли.

Мир находится на грани ранней стадии третьей волны коронавируса. Вирус развивается и растет, что приводит к возникновению новых мутировавших штаммов. Вариант Delta присутствует в более чем 110 странах и может стать доминирующим.

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18
июля

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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