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воскресенье, 17 октября 2021 09:59

Украина переходит на зимнее время в конце октября

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Украина переходит на зимнее время в конце октября
Стрелки часов переведут на один час назад. Фото: УП

В ночь на воскресенье, 31 октября, Украина переходит на зимнее время.

В 4:00 утра стрелки часов переведут на один час назад. Об этом сообщает Укринформ

Таким образом следующие сутки в выходной день увеличится в час.

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Перевод часов дважды в год осуществляется в Украине почти четыре десятилетия, в последнее воскресенье октября - на час назад, а в последнее воскресенье марта - на час вперед.

В Украину идут похолодание и дожди. Осадки ожидаются 17 октября, на юге, 18 числа - в западных и северных областях. 19 октября по всей Украине пройдут небольшие дожди.

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Дата
17
октября

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