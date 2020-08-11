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вторник, 11 августа 2020 07:59

Украина отреагировала на отказ Ирана платить компенсацию за збитый самолет МАУ

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Украина отреагировала на отказ Ирана платить компенсацию за збитый самолет МАУ
8 января под Тегераном сбили Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Фото: REUTERS

Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ за сбитый украинский самолет, несмотря на желание избежать выплат.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook.

"Мне трудно представить возможность избежать иранской стороной ответственности за сбитый украинский Боинг, и это понимают все причастные игроки. Во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность компенсировать убытки, включая авиакомпанию МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны. Мы договорились включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров", - говорится в сообщении.

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Он объяснил, что в случае отказа Ирана платить компенсацию напрямую МАУ, то стране придется это сделать европейским страховым компаниям, у которых самолет был застрахован.

"Действительно самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски у других страховщиков. Соответственно Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же самих компенсациях", - отметил Енин.

Центральная страховая организация Ирана не будет выплачивать Международным авиалиниям Украины компенсацию за сбитый 8 января самолет. Об этом заявил председатель организации Голамреза Сулеймани. Это не касается возможных выплат семьям погибших в авиакатастрофе.

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