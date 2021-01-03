Украина отменила пошлины для вин с ЕС

Украина с 1 января отменила пошлины на ввоз вин. Это предусматривают обязательства экономической части Соглашения ассоциации с Евросоюзом,
Ранее пошлина на ввоз вина из ЕС составляла 0,3-0,4 EUR / литр.
Такое нововведение спровоцирует увеличение предложения в Украине французских, итальянских, испанских вин разной ценовой категории.
В прошлом году в Украину ввезли винной продукции на 146, 7 млн, в то же время Украина экспортировала продукции на 11,9 млндолларов, сообщает AgroPolit.com.
В этом году возможно увеличение экспорта украинских вин. Ведь они должны появиться в продаже в крупнейшей сети японских супермаркетов. Об этом в прошлом году сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
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Больше всего украинских вин в прошедшие 4 года продали в Казахстан.
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