Украина откроет все пункты пропуска с Польшей

23 июня Украина откроет все пункты пропуска на границе с Польшей в связи с ослаблением карантинных ограничений.
"Сейчас принимается решение польским правительством, нас официально проинформируют о том, что с 23 июня с полуночи будут открыты пункты пропуска, которые сейчас не работают. Это "Смильница", "Угринов", "Устилуг", сообщил начальник управления погранконтроля Госпогранслужбы Юрий Лысюк на странице ГПСУ в Facebook.
С открытием пунктов пропуска очереди на границе с Польшей уменьшатся.
Пересекать украинско-польскую границу лучше с понедельника по среду, в эти дни нет очередей.
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Власти Литвы рассматривают возможность строительства забора на границе с Беларусью. На такие меры могут пойти из-за увеличения количества нелегальных мигрантов.
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