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пятница, 18 июня 2021 00:03

Украина откроет все пункты пропуска с Польшей

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Украина откроет все пункты пропуска с Польшей
Откроют пункты пропуска. Фото: Reuters

23 июня Украина откроет все пункты пропуска на границе с Польшей в связи с ослаблением карантинных ограничений.

"Сейчас принимается решение польским правительством, нас официально проинформируют о том, что с 23 июня с полуночи будут открыты пункты пропуска, которые сейчас не работают. Это "Смильница", "Угринов", "Устилуг", сообщил начальник управления погранконтроля Госпогранслужбы Юрий Лысюк на странице ГПСУ в Facebook.

С открытием пунктов пропуска очереди на границе с Польшей уменьшатся.

Пересекать украинско-польскую границу лучше с понедельника по среду, в эти дни нет очередей.

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Власти Литвы рассматривают возможность строительства забора на границе с Беларусью. На такие меры могут пойти из-за увеличения количества нелегальных мигрантов.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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