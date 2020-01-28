Украина останавливает прямое авиасообщение с Китаем

Решение связано с коронавирусом. Фото: Reuters

С 3 февраля Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем.

Об этом на брифинге сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, передает УНИАН.

Перевозчик прекращает единственное прямое сообщение с Китаем, пока не изменится ситуация с коронавирусом.

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"С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения", - сказал Скипальский.

Россия закрыла границу с Китаем из-за вспышки инфекционного коронавируса на территории КНР. Об этом со ссылкой на губернатора Хабаровского края РФ