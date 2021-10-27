Украина остается в зеленом списке на въезд в ЕС

Украина будет в списке еще две недели. Фото: Pexels

Украина остается в списке безопасных стран для въезда в ЕС.

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йовзяк.

"На этой неделе нет исключений из рекомендованного ЕС безопасного списка третьих стран, только четыре страны добавлены из Южной Америки и Африки", - написал он.

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Украину будут считать безопасной еще на две недели.

На прошлой неделе Йозвяк заявил, что Украину планируют исключить из зеленого списка из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Однако после пересмотра списка, Украина в нем осталась.