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среда, 27 октября 2021 15:54

Украина остается в зеленом списке на въезд в ЕС

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Украина остается в зеленом списке на въезд в ЕС
Украина будет в списке еще две недели. Фото: Pexels

Украина остается в списке безопасных стран для въезда в ЕС.

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йовзяк.

"На этой неделе нет исключений из рекомендованного ЕС безопасного списка третьих стран, только четыре страны добавлены из Южной Америки и Африки", - написал он.

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Украину будут считать безопасной еще на две недели.

На прошлой неделе Йозвяк заявил, что Украину планируют исключить из зеленого списка из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Однако после пересмотра списка, Украина в нем осталась.

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