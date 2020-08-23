Украина оказалась в тройке стран Европы, где больше всего новых случаев Covid

В мире за неделю диагностируют около 1,5 млн новых случаев Covid-19. Фото: reuters

На утро 23 августа во мире - 23 млн 382 тыс. 946 больных на Covid-19. 252 тыс. случаев зафиксировали за минувшие сутки.

В общем коронавирусной инфекции зафиксировали в 213 странах и территориях, сообщает Worldometer. 15 млн 909 тыс. 731 человек выздоровел, 808 тыс. 703 умерли с начала пандемии.

Больше всего больных - в США (5 841 428). Количество умерших - 180 174, выздоровели 3 148 080 человек.

На втором месте Бразилия - 3 582 698 инфицированных (114 277 умерли и 2 709 638 выздоровели). На третьем месте Индия с 3 044 940 больными (56 846 смертей и 2 280 566 выздоровели).

Украина за минувшие сутки оказалась на 3-м месте среди стран Европы по количеству новых случаев Covid-19. Лидерами антирейтинга являются Россия - 4921 заражение за минувшие сутки, Франция - 3602, Украина - 2328, Великобритания - 1288, Румыния - 1189. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 12-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга по общему числу выявленных заражений являются Россия, Испания и Великобритания. Украина, где выявлено 102 971 больных коронавирусом, занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 29-м месте.

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Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 млн новых случаев Covid-19. В мае число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тыс., в начале июня было 700-800 тысяч.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1987 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. Выздоровели 500 пациентов. В стране 104 958 лабораторно подтвержденных случаев болезни, из них 2271 летальный, 52235 пациентов выздоровели.