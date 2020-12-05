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суббота, 05 декабря 2020 05:25

Украина не будет покупать российскую вакцину от Covid-19

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Украина не будет покупать российскую вакцину от Covid-19
Украина не рассматривает российскую вакцину. Фото: REUTERS

Украина может использовать только те вакцины от коронавируса, которые прошли все стадии клинических испытаний. К российской сейчас это не относится.

"Черт его знает, что там у них (в России) происходит. Они начали вакцинироваться, не закончив третью стадию клинических исследований. На данный момент говорить серьезно о закупке вакцины для Украины нельзя", – сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий уточнил, что есть четкий перечень стран, у которых Украина может покупать вакцину.

Это США, Великобритания, Швейцария, Япония, Китай и Израиль.

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Радуцкий также уточнил, что Верховная Рада приняла закон, который позволяет регистрировать вакцины по сокращенной процедуре – до 5 дней, но при условии, что лекарство прошло переквалификацию Всемирной организации здравоохранения и получили разрешение в странах с жесткой регуляторной политикой.

"Россия к таким не относится", – пояснил он.

Ранее Максим Степанов заявил, что первые вакцины от Covid-19 ожидаются в Украине уже в 1 квартале 2021 года. По его словам, за бюджетные средства будет вакцинировано 20 миллионов украинцев.

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