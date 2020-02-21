Украина начала переписывать Минские соглашения

По словам главы МИД Вадима Пристайко, Украина готовит изменения в Минских соглашениях. Фото: Слово і Діло

Украина уже работает над новой редакцией Минских соглашений, несмотря на то, что Россия против. Договоренности надо менять, потому что они себя исчерпали.

Об этом в беседе с корреспондентом "Голоса Америки" сказал глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко.

"Положения договоренностей должны были выполнить еще в 2015 году. Сейчас 20-й - мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", - пояснил он.

По словам Пристайко, Киев сейчас делает все возможное, чтобы подвести всех участников договоренностей к выводу, что документ все же необходимо скорректировать.

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"Если Россия не была против внесения в Минские соглашения "формулы Штайнмайера", то почему тогда другие изменения нельзя внести?" - аргументирует министр иностранных дел.

Пристайко убежден, что со временем разработаем новый документ, который будет проще выполнить, который будет приносить результаты.

Украина не впервые поднимает вопрос обновления Минских соглашений как таких, которые устарели. Такую идею во время четырехстороннего саммита в Париже (Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Путин) поддержала канцлер Германии. Она сказала, что соглашения написаны не на камне. Против изменения документа, как всегда, выступила Россия. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков по-прежнему начал делать вид, что Москва никакого отношения к оккупации части Донбасса не имеет. По его словам, договариваться надо с мифическими представителями ОРДЛО.