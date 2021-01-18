Украина может заинтересовать Илона Маска - назвали причины

В Украине его может многое интересовать. Фото: pinterest.com

Украина может быть интересной для основателя компании SpaceX и Tesla Илона Маска.

Для этого есть множество причин, считает заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, который занимается внешнеполитическими вопросами. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Илону Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову только одну тему - литий. Дальше не продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся? " - отметил Жовква.

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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Илона Маска в Украине. Он предложил ему посетить Национальный музей космонавтики им. Сергея Королева.