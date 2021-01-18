Украина может заинтересовать Илона Маска - назвали причины

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 360
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 873
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 819
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 396
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
3 Просмотров: 729
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 720
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 765
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1224
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1620
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1647
Фото
Все фото
7
3
7
5
5
Полицейского поймали на взятке в $10 тысяч
Полицейского поймали на взятке в $10 тысяч
Краны за триллионы гривен: аграрный лицей опубликовал тендер на сумму в 14 бюджетов Украины
Краны за триллионы гривен: аграрный лицей опубликовал тендер на сумму в 14 бюджетов Украины
&quot;Болезни, инфекции и нищета&quot;. Местная жительница рассказала про жизнь на острове рыбаков в Уганде
"Болезни, инфекции и нищета". Местная жительница рассказала про жизнь на острове рыбаков в Уганде
&quot;Сплошной сумбур&quot;. Ведущий работал в одном из крупнейших ресторанов мира
"Сплошной сумбур". Ведущий работал в одном из крупнейших ресторанов мира
&quot;Место силы&quot; и необычный ресторан. В тревел-шоу показали интересные места в зимнем Казахстане
"Место силы" и необычный ресторан. В тревел-шоу показали интересные места в зимнем Казахстане
Видео
Все видео
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
В зоопарке Мексики родился первый в стране пингвин
В зоопарке Мексики родился первый в стране пингвин
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
5 Просмотров: 3519
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 558
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2025
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6408
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 900
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
18 января 2021
Просмотров: 108
Нас хочуть знищити чи таки порятувати
– Я не пойму: вони хочуть усіх нас знищити чи таки спасти? Запитання почув від любителя телевізійних шоу. Того разу говорили про ...
понедельник, 18 января 2021 19:22

Украина может заинтересовать Илона Маска - назвали причины

  Комментировать
Украина может заинтересовать Илона Маска - назвали причины
В Украине его может многое интересовать. Фото: pinterest.com

Украина может быть интересной для основателя компании SpaceX и Tesla Илона Маска.

Для этого есть множество причин, считает заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, который занимается внешнеполитическими вопросами. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Илону Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову только одну тему - литий. Дальше не продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся? " - отметил Жовква.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сигаретные компании изменили упаковки

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Илона Маска в Украине. Он предложил ему посетить Национальный музей космонавтики им. Сергея Королева.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина может заинтересовать Илона Маска - назвали причины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

Сигаретные компании изменили упаковки

Самое читаемое
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 19432
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
 Просмотров: 19026
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
 Просмотров: 15192
&quot;Будемо балакать на украйонській молві&quot; – кафе получило &quot;единицу&quot; за неуважение к закону
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону 8 Просмотров: 14634
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 7830
Общество
Полицейского поймали на взятке в $10 тысяч
Полицейского поймали на взятке в $10 тысяч
7
 Просмотров: 243
Учителя смогут получить 20% к зарплате
Учителя смогут получить 20% к зарплате Просмотров: 306
Краны за триллионы гривен: аграрный лицей опубликовал тендер на сумму в 14 бюджетов Украины
Краны за триллионы гривен: аграрный лицей опубликовал тендер на сумму в 14 бюджетов Украины
3
 Просмотров: 567
Длинные выходные хотят отменить. Парламент рассмотрит законопроект
Длинные выходные хотят отменить. Парламент рассмотрит законопроект Просмотров: 468
"Болезни, инфекции и нищета". Местная жительница рассказала про жизнь на острове рыбаков в Уганде
"Болезни, инфекции и нищета". Местная жительница рассказала про жизнь на острове рыбаков в Уганде
7
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
8
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону
5
Ни один президент РФ не вернет Крым Украине - бывший канцлер Германии
3
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
2
Украина не рассматривает возможность переименования Грузии
1
Курс доллара удивил стабильностью
Голосов: 54876
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть