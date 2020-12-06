Украина имеет авиасообщение еще с одной страной Европы

Первый самолет прямым сообщением "Киев - Скопье" отправился в рейс, теперь Украина и Северная Македония соединены регулярным авиасообщением.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Мы дальше расширяем свободу путешествий для Украинской. Украина и Северная Македония прошлого года заключили Безвизовые. А сегодня впервые в истории полетел прямой рейс Киев - Скопье. Теперь наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, но и бизнес -контакты", - написал Кулеба в Twitter.
Ирландский лоукостер Ryanair запускает рейсы из Херсона в Польшу по двум направлениям. Рейсы планируются на март 2021 года. Перелеты будут осуществляться в Краков и Катовице.
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