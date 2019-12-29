Украина и Россия начали подписывать документы о транзите газа

Процесс подписания документов о транзите газа начался. Фото: 24 Канал

В Вене представители Украины и России начали процесс подписания документов по транзиту газа.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська и опубликовал соответствующее фото в Facebook.

В то же время представитель украинской делегации отметил, что процесс подписания еще не закончен.

По данным главы компании Нафтогаз Андрея Коболева, на переговорах обсуждают три документа, среди которых - соглашение между новым оператором газотранспортной системы Украины и Газпромом, которое определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами. Кроме того, стороны работают над согласованием договора об организации транзита, а также мирового соглашения, в котором обе компании признают отказ от взаимных претензий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Газпром передал Нафтогазу деньги

20 декабря в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии договорились о транзите российского газа в Европу. Переговоры продолжались 6 часов. Речь идет о соглашении на пять лет с возможностью продления до 10. Документ предусматривает минимальный объем транзита 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие четыре года.