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воскресенье, 29 декабря 2019 17:06

Украина и Россия начали подписывать документы о транзите газа

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Украина и Россия начали подписывать документы о транзите газа
Процесс подписания документов о транзите газа начался. Фото: 24 Канал

В Вене представители Украины и России начали процесс подписания документов по транзиту газа.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська и опубликовал соответствующее фото в Facebook.

В то же время представитель украинской делегации отметил, что процесс подписания еще не закончен.

По данным главы компании Нафтогаз Андрея Коболева, на переговорах обсуждают три документа, среди которых - соглашение между новым оператором газотранспортной системы Украины и Газпромом, которое определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами. Кроме того, стороны работают над согласованием договора об организации транзита, а также мирового соглашения, в котором обе компании признают отказ от взаимных претензий.

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20 декабря в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии договорились о транзите российского газа в Европу. Переговоры продолжались 6 часов.

Речь идет о соглашении на пять лет с возможностью продления до 10. Документ предусматривает минимальный объем транзита 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие четыре года.

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