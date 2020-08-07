Украина и Китай обсудили сотрудничество в международных организациях

Стороны обсудили перспективные направления практического взаимодействия. Фото: Reuters

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова встретилась с послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном и обсудила сотрудничество в международных организациях.

В фокусе внимания были вопросы двусторонней повестки дня и сотрудничества в международных организациях. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Стороны констатировали неизменность базовых принципов двусторонних отношений, заключающиеся во взаимном уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости, а также поддержке со чувствительных для сторон вопросов", - говорится в сообщении.

Джапаров проинформировала о ситуации на территории временно оккупированной АРК и преступления, совершаемые оккупационными властями Крыма, а

Она также поблагодарила китайскую сторону за твердую политпозицию по данному вопросу.

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Стороны обсудили перспективные направления практического взаимодействия и шагов, направленных на увеличение объемов сотрудничества.

"Первый заместитель министра высоко оценила взаимодействие сторон в сфере борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

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