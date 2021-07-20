Украина хочет ужесточить правила въезда для невакцинированных

Точной даты утверждения постановления еще нет. Фото: pixabay.com

Из-за роста случаев инфицирования штаммом коронавируса Delta в мире Министерство здравоохранения хочет усилить контроль при пересечении госграницы.

Минздрав предлагает обязать к 14-дневной обсервации всех невакцинированных лиц, которые будут приезжать в Украину, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Это будет касаться и украинцев.

"Украинцев до 18 лет и лиц, выехавших из страны до вступления постановления в силу, освободят от самоизоляции", - добавил Ляшко.

Срок самоизоляции могут сократить до семи дней, при условии получения отрицательного результата ПЦР-теста.

Точной даты утверждения постановления пока нет, но решение, вероятно, могут принять на ближайшем заседании правительства 21 июля.

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Штамм коронавируса Delta может стать причиной новой волны пандемии в странах от Индонезии в Россию. В богатых странах эпидемия снижается благодаря вакцинации. От штамма Delta лучше защищает китайская вакцина Coronavac, ведь она заставляет иммунитет человека запоминать всю структуру вируса. После Coronavac организм узнает Covid-19, даже если вирус мутирует.