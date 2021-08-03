Украина готова к новой волне Covid-19 - Минздрав

В Украину идет новая волна коронавируса. Фото: Украинская правда

В Украине пока нет признаков вспышек коронавируса на региональном и национальном уровне.

Система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны эпидемии, спровоцированной штаммом "Дельта", написал министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Но все зависит от нас, поэтому напоминаю, что лучшая защита от болезни — вакцинация", написал он.

Вакцины в Украине хватит всем желающим — в страну поступило почти 12 млн доз препарата, еще 5 млн ожидается в августе. За июль было сделано почти 3 млн прививок, темпы планируют наращивать.

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Граждане Украины, которые получили две дозы вакцин Comirnaty от Pfizer&BioNTech, Spikevax от Moderna или AstraZeneca и имеют международное свидетельство о вакцинации, могут посетить 23 страны.