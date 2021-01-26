Украина гипотетически может покупать газ у независимых российских компаний - Гончар

Михаил Гончар: за Газпромом закреплена монополия на экспорт, независимые компании имеют доступ только на внутренний рынок России. Фото: Reuters

На Газпром приходится где-то 2/3 добычи газа в России. Независимые добытчики обеспечивают треть.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар.

"По статистике в 2020 всего там добыто 692,3 миллиарда кубометров, из них Газпром - 452,7 миллиарда "кубов", а остальные - 239,6 независимые добытчики. Их примерно полторы сотни. Самые крупные - Роснефть, Новатэк. Гипотетически можно покупать у них. Практически нет. Официально за Газпромом закреплена монополия на экспорт, независимые компании имеют доступ только на внутренний рынок России. И такое положение вещей поддерживает Кремль", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не выше 6,99 грн: поставщики начали обнародовать новые тарифы на газ

При разных президентах Украина настаивала на возможности получать газ не только по контракту с Газпромом, вспоминает Михаил Гончар.

"Прежде всего речь шла про центральноазиатское топливо, которое могло идти в Украину и через нее дальше в Европу. В 1990-е газ к нам поступал не только от Газпрома. Компания "Итера", зарегистрированная в американском штате Делавэр, поставляла, в частности, туркменский газ. Когда доверенное лицо Путина из питерских времен Алексея Миллера поставили на Газпром, состоялась зачистка рынка и установление монополии на экспорт", - добавляет Михаил Гончар.

Полное интервью читайте в журнале "Країна" от 28 января.

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предлагает разблокировать закупки газа непосредственно из России. Мол, можно покупать топливо у независимых компаний.