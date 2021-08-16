Украина эвакуировала 80 людей из Афганистана

Зеленский добавил, что Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире. Фото: Reuters

Украина эвакуировала 80 человек, у том числе 8 українців из Афганистана. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. .

По его словам, из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой.

"С Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинском. Вскоре они будут в безопасности", - отметил президент.

Он добавил, что Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире.

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