Украина договорилась о безвизе с 2 странами Южной Америки

Флаги Эквадора и Колумбии. Фото: politics.com.ph

Кабинет министров подписал соглашения с правительствами Колумбии и Эквадора об отмене визовых требований.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Только что утвердили международные соглашения с правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований", - написал Гончарук.

Глава правительства добавил, что в эти страны украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский попросил у Японии безвиз для украинцев

Безвизовый режим с Европейским Союзом для украинцев действует с 11 июня 2017 года. На прошлой неделе Украина подписала соглашение об упрощении визового режима с Северной Македонией.