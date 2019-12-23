Украина договорилась о безвизе с 2 странами Южной Америки

Кабинет министров подписал соглашения с правительствами Колумбии и Эквадора об отмене визовых требований.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Только что утвердили международные соглашения с правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований", - написал Гончарук.
Глава правительства добавил, что в эти страны украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней.
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Безвизовый режим с Европейским Союзом для украинцев действует с 11 июня 2017 года. На прошлой неделе Украина подписала соглашение об упрощении визового режима с Северной Македонией.
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