Украина до конца июля получит еще 9 млн вакцин от Covid-19 - Минздрав

В Украину прибудет еще 9 млн вакцин. Фото: Reuters

К концу лета Украина получит как минимум девять млн доз вакцин от коронавируса.

Уже в июле страна должна получить восемь миллионов доз из этого числа, на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В июле приедет 5,32 млн доз CoronaVac - это по дополнительному контракту, который уже подписан. Еще как минимум к нам придет миллион доз вакцины Pfizer в июле, сколько ее прибудет в августе, мы будем знать чуть позже, но так же как минимум миллион", - заявил Ляшко.

Министр добавил, что Минздрав в дальнейшем надеется на возобновление поставок 1,5 млн доз вакцины CoviShield от индийского поставщика.

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Украина, в частности, должна получить двух млн доз вакцин Moderna, которые еще не использовались в стране.