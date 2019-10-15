Украина будет одной из самых теплых в Европе: синоптик обрадовала прогнозом погоды

16 и 17 октября в Украине будет царить теплая, сухая воздушная масса в поле высокого атмосферного давления.
16-го осадков не ожидается. Ночью и утром в южной части, центральных, восточных областях и в Карпатском регионе местами туман. Ветер южный, на юге и востоке страны - восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью +5..+10°C днем +18..+23°C. В Карпатах ночью местами 0..+5°C, днем +12..+17°C.
В Киеве в среду без осадков. Ветер южный, 5-8 м/с. Температура ночью +8 .. +10°C, днем +20..+22°C.
"Украина 16 октября будет одной из самых теплых в Европе. Температура воздуха в течение дня будет достигать +18..+24°C. А, например, в Испании, Франции, не говоря уже о Германии или Великобританию или Швецию, будет +10.. +15°C. Такая погода продлится до конца недели, с небольшими колебаниями температуры воздуха", - написала синоптикиня Наталья Диденко.
17 октября в Украине также без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью +4..+ 9°C, днем +17..+ 22°C.
В Киеве осадки не ожидаются. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью +7..+ 9°C, днем +20..+ 22°C.
Всю неделю, по предварительным прогнозам, будет царить сухая малооблачная теплая погода - "бабье" лето.
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