Uklon и "Вернись живым" запускают кампанию "14 дней защитников" в поддержку военных

Средства от акции потратят на мобильные комплексы наблюдения. Фото: 14days.savelife.in.ua

Ко Дню защитников и защитниц Украины онлайн-сервис вызова авто Uklon и благотворительный фонд "Вернись живым" проводят совместную кампанию в поддержку украинских военных.

Присоединиться к проекту "14 дней для защитников" можно будет, перейдя через QR-код в автомобилях сервиса Uklon в Днепре, Киеве, Львове, Одессе и Харькове. Также ссылки на проект содержаться в разделе "Новости" приложения Uklon. Когда акция завершится, Uklon присоединится к помощи собственным взносом. Кроме того, 14 октября сервис дополнительно организует день бесплатной доставки для ветеранских бизнесов.

Соучредитель и операционный директор компании Uklon Сергей Смусь отмечает: "14 октября - хорошая возможность для всех нас вспомнить о том, через что прошла Украина. А этот проект - хорошая возможность поблагодарить защитников за ежедневную защиту нашей независимости".

"В 2014 году, в момент, когда трудно было всем, у нас не было другого варианта, кроме как поддерживать ресурсами украинскую армию. До сих пор мы ежегодно сотрудничаем с БФ "Вернись живым" и не собираемся менять этот вектор, пока страна находится в военном конфликте", - отметил Смусь.

На средства, собранные во время акции, будут приобретены мобильные комплексы наблюдения.

В то же время директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отмечает, что стране нужна сильная и компетентная армия: "Мы развиваем ее - усиливаем современным оборудованием, помогает сохранять жизнь военных и сдерживать противника. Учим военных снайпингу, точной стрельбе из закрытых позиций, минной безопасности, методам применения БПЛА. Это было бы невозможно без социально ответственного бизнеса, который поддерживает и благотворителей, и военных. В частности, наши партнеры из онлайн-сервиса вызова авто Uklon с 2014 года помогают украинским воинам становиться сильнее и профессиональнее.

Подробнее о проекте можно прочесть по ссылке.