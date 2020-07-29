Ухудшился прогноз по восстановлению авиакомпаний после пандемии

Ожидается, что глобальное количество перевозок упадет на 55% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Фото: pixabay

Глобальный уровень пассажирских авиаперевозок не удастся вернуть до уровня, который был до пандемии коронавируса, по меньшей мере до 2024 года.

Об этом предупреждает Международная ассоциация воздушного транспорта, пишет Euronews.

"Мировой авиатранспорт не вернется к уровню до пандемии коронавируса не раньше 2024 года, на год позже, чем предполагалось", - сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

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Ожидается, что глобальное количество перевозок упадет на 55% в 2020 году по сравнению с 2019-м. Хотя пассажиропоток должен вырасти на 62% в 2021 году, перелеты все равно уменьшатся почти на треть по сравнению с 2019-м.

"Несмотря на то, что развитые страны, кроме США, в значительной степени успешно сдерживают распространение коронавируса, в этих странах, а также Китае случаются новые вспышки. Кроме того, во многих развивающихся странах пока мало признаков успешного сдерживания вируса, а эти страны вместе с США составляют 40% мирового рынка авиаперевозок", - отмечает IATA.

Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского начинает поэтапное сокращение своих сотрудников, на фоне кризиса в авиационной отрасли из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба. В настоящее время подразделение аэропорта решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу предприятия.