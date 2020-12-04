Ударят морозы до -15: синоптики назвали дату

В Украину идет похолодание. Ожидаются морозы до -15 градусов. Фото: pixabay.com

В Украине в пятницу, 4 декабря, будет облачно с прояснениями, без осадков.

Днем ожидается от 0 до 13° тепла, в западных областях порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица, сообщают синоптики Укргидрометцентра.

В Киеве 4 декабря без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. На Киевщине также сухо, на дорогах местами возможна гололедица. Температура ночью от 1° тепла до 3° мороза, днем ​​1-4° тепла.

5-6 декабря в Украине облачно, но без осадков. На дорогах западных, северных и центральных областей гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных и южных областях местами порывы 15-20 м/с. На западе страны и на юге Одесской днем ​​6-11° тепла. На остальной территории страны 5 декабря от 2° тепла до 3° мороза. 6 декабря ночью 4-9° мороза, днем ​​около 0°. На востоке и северо-востоке ночью 10-15° мороза, днем ​​1-6° мороза.

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В Киеве и Киевской области 5-6 декабря сухо, температура ночью и днем ​​от 2° тепла до 3° мороза, ночью 6 декабря со снижением до 4-9° мороза.

7- 8 декабря в Украине холодная погода с температурой ночью 5-10° мороза, на востоке и северо-востоке 10-15° мороза, днем ​​1-7° мороза. Лишь на крайнем западе и юге ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла. На Закарпатье и в Крыму до 7° тепла. Осадки возможны 7 декабря на Закарпатье, в Карпатах. В западных, Винницкой и Одесской области 8 декабря ожидается небольшой мокрый снег.

В Киеве и столичном регионе 7- 8 декабря холодная без осадков погода. Температура ночью 5-10° мороза, днем ​​1-6° мороза.

2020 год, скорее всего, вошел в тройку самых теплых за всю историю наблюдений. По данным Всемирной метеорологической организации ООН - ВТО, этот год может побить рекорд 2016-го.