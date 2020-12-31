Ударят морозы до -15: назвали дату

Похолодание с морозами в Украину придет на Рождество. Фото: pixabay.com

Похолодание с морозами в Украину придет на Рождество. Но больше, чем на неделю, не задержится.

По прогнозам, похолодание будет существенным с ночными морозами до -10-15°С. Об этом сообщил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

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"На Рождество погода ухудшится, от 9-10 января будет вторжение холодного воздуха, задержится ориентировочно в неделю. Ночью температура будет опускаться до 10-15°С мороза", - рассказал Владислав Билык, передает ТСН.ua.

Днем 1 января в Украине предполагается +4 +10 градусов, на юге +7 +12, в Крыму до +14 градусов. На Востоке и Западе максимально в первый день Нового года 0 +4 градуса. Будет идти дождь, местами - мокрый снег.