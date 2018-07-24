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вторник, 24 июля 2018 21:20

Учительнице Татьяне Маруде срочно нужна помощь в лечении рака 3-й степени

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У Татьяны Маруды из города Кременчуг Полтавской области диагностировали болезнь Ходжкина или злокачественная гранулема 3-й стадии.

  Лечение рака: учительнице Татьяне Маруде срочно нужна помощь
Лечение рака: учительнице Татьяне Маруде срочно нужна помощь

В марте в паху у не увеличились лимфоузлы. Тогда поставили диагноз лимфоденит - воспаление лимфатической системы и назначили антибиотики. Лекарства на них не действовали, лимфоузлы постепенно начали разрастаться на голове и шеи. Тогда в июне обратились к хирургам, которые назначили ряд анализов уже с биопсией. Она и подтвердила рак.

"Врач называет диагноз, я не понимаю о чем речь. На глазах мамы появились слезы. Для меня это были просто слова. Без понимания серьезности вопроса, без осознания стоимости лечения, последствий и возможного результата. Сказать что для меня это было шоком, не сказать ничего. я работаю преподавателем в школе-интернате, а мама фельдшером скорой помощи, думаю вам не нужно объяснять о какой зарплате идет речь, - рассказала Татьяна Маруда. - После и химиотерапии очень повредилась слизистая рта. Есть и пить больно. Но я надеюсь что после второй химии такого уже не будет. Чувствую вечную усталость, поэтому гуляю от лавочки до лавочки. Ломает все суставы в теле, очень болит голова и отекает тело. Но я не из робкого десятка. Прорвемся".

  Лечение рака: учительнице Татьяне Маруде срочно нужна помощь
Лечение рака: учительнице Татьяне Маруде срочно нужна помощь

Сначала врачи назначили одни препараты, но потом заменили их на более дешевые. Расписали схему лечения на шесть курсов, включающих лучевую терапию. Вместо 65 тыс. грн за курс приходится платить 32 тыс. грн. В сумму не входит стоимость обследований и анализов, которые нужно сдавать после каждого курса химиотерапии.

"Я не привыкла просить о помощи, но обстоятельства не оставили мне выбора. Поэтому обращаюсь к каждому. Сейчас ваша поддержка мне нужна как никогда, потому что одна я не справлюсь. Буду очень благодарна за любую, даже самую маленькую помощь на пути к моему выздоровлению", - продолжила женщина.

Реквизиты для помощи:

4149 4991 0419 6611 (в рублях) Приват Банк

карта на имя Маруда Татьяна Владимировна

5168 7573 6118 3090 (в долларах) Приват Банк

карта на имя матери Маруда Лилия Владимировна

Автор: Екатерина Романчук
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