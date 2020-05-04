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понедельник, 04 мая 2020 22:50

Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
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Украинка Ксения Бутова несколько лет работала преподавателем английского в вьетнамском городе Ханой. Чтобы стать преподавателем прошла долгий путь с тестирования и собеседований.

"Чтобы попасть на работу должна быть бакалаврская образование из любой сферы. Также нужен международный сертификат TEFL по преподаванию английского, как иностранного. Это как лицензирование преподавателей. Его получают онлайн. Обычно все ограничиваются курсами объемом в 120 или даже 160 часов. Курс стоит около 300 долларов и на него дается три месяца", - рассказывает Ксения.

По окончании курса нужно сдать сложный тест, который проходит в режиме онлайн. Если тест пройден удачно, нужно написать подробный план урока с комментариями, согласно предоставленных входных данных. А также эссе произвольной формы с пояснениями относительно плана урока.

Знание вьетнамского языка не обязательно. В некоторых заведениях на уроках английского использовать вьетнамскую даже запрещают.

Ксения Бутова работала преподавателем английского в Ханое. Преподаватель здесь получает $ 17 в час
Фото: Kseniia Butova
Ксения Бутова работала преподавателем английского в Ханое. Преподаватель здесь получает $ 17 в час
Ксения Бутова работала преподавателем английского в Ханое. Преподаватель здесь получает $ 17 в час
Ксения Бутова работала преподавателем английского в Ханое. Преподаватель здесь получает $ 17 в час
Ксения Бутова работала преподавателем английского в Ханое. Преподаватель здесь получает $ 17 в час

"У каждого преподавателя есть ассистент, который владеет английским языком в разной степени. Это уже как повезет преподавателю. Если нужно, он объясняет детям что-то на родном языке. Например, правила игры или какие-то грамматические правила".

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Преподаватель получает зарплату в зависимости от квалификации, национальности и договоренности при трудоустройстве. Если работает не на полную ставку, имеет от $17 до $25 в час. Но $25 - это носитель языка с сертификатами и образованием. Местные учителя в час имеют около $ 3,5.

Обычно преподаватели совмещают работу в разных заведениях, подбирают соответствующий график. Это общеобразовательные школы — начальная и средняя, языковые курсы и детские сады.

"Особенность общеобразовательных школ — большие классы, обычно по 40 - 45 учеников. В частных или международных школах это 30-35. Мой максимум - 62 первоклассники. Поэтому преподаватели покупают маленькие микрофоны с громкоговорителями. Иначе учителя не слышно, можно легко посадить голос".

В Камбодже все вопросы решают с помощью взяток — тюрьмы, наркотики, полиция, документы. Стоит лишь найти кому нужно занести деньги

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Дата
04
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