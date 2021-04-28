Ученые сделали заявление о ситуации с пандемией в Украине

Количество новых Covid-больных увеличилось лишь в трех областях. Фото: pixabay.com

За последнюю неделю ситуация с пандемией коронавируса в Украине значительно улучшилась.

Количество новых случаев инфицирования стабильно уменьшается, заявили ученые Национальной академии наук, также снижаются показатели госпитализации и смертности.

"Хотя общее количество коек в больницах уменьшается достаточно быстро, кровати в отделениях интенсивной терапии освобождаются медленнее. Число госпитализированных детей в возрасте до 9 лет включительно остается непропорционально высоким по сравнению с уровнем госпитализации молодых людей в возрасте 10-19 лет", – говорится в заявлении.

Количество новых Covid-больных увеличилось лишь в трех областях – Волынской, Луганской и Кировоградской. Позитивность ПЦР-тестов за неделю выросла в Волынской, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях.

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Медленные темпы снижения смертности от Covid-19 наблюдаются и в других странах: Польше, Венгрии, Румынии и Болгарии. По ежедневному количеству летальных случаев на минувшей неделе Украина заняла 13-е место в мировом рейтинге и пятое среди стран Европы.