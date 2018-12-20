Ученые нашли останки древнего динозавра

Нашли остатки древнего динозавра. Фото: История палеонтологии

Палеонтологи нашли останки могучего хищного четырехпалого динозавра в довольно необычном месте — в итальянских Альпах.

Исследователи утверждают, что недавно идентифицированный ящер, получивший название Saltriovenator zanellai, жил около 200 миллионов лет назад. Открытие ученых позволяет утверждать о неожиданно раннем появлении плотоядных ящеров, исследование опубликовано в журнале PeerJ.

По оценкам специалистов, возраст динозавра, останки которого были найдены палеонтологом-любителем Анджело Занеллой, насчитывает всего 24 года. При этом Saltriovenator zanellai весил 1,3 тонны, был семь метров в длину и примерно три метра в высоту. Это позволяет утверждать, что ящер имел огромные размеры не только по меркам своего времени, но и всего юрского периода. Помимо прочего, ученые считают его неким "потерянным звеном", объединяющим древнейших динозавров — цератозавров, дилофозавров и аллозавров — со всеми остальными хищниками мезозоя.

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На протяжении многих лет считалось, что крупные динозавры появились только в середине юрского периода — порядка 180-170 миллионов лет назад, а до этого времени ящеры были сравнительно небольшими. Это вызывало множество дискуссий, так как ученые задавались вопросом о причинах отсутствия роста животных в начале юрского периода: так, озвучивалась версия, связывающая причины с суровым и нестабильным климатом того времени.