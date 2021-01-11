Ученик младшей школы принес марихуану-украинка об опыте работы учительницей

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Украинка Ирина перевела свой украинский диплом в США и за пол года обучения стала учительницей. Имела право преподавать от младшей школы до 6 класса.

"Работала в младшей школе в Хьюстоне. Но этот опыт оказался некомфортным. Первое, я была единственная белая учительница среди темнокожих детей. Они реагировали на меня поначалу неадекватно. Второе-в школе училось много детей неблагополучных семей. Нормально, если отец ребенка сидел в тюрьме, а ребенка воспитывали бабушка с дедушкой. Поэтому дисциплина и уровень выполнения заданий были очень на ужасном уровне. К тому же полная безнаказанность. Была удивлена, когда ученик второго класса принес на урок запрещенную марихуану, а ему за это на два дня запретили посещать школу", - рассказывает Gazeta.ua Ирина.

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"Главный критерий работы учителя-несколько тестов, которые пишут ученики. Мои написали плохо и директор предупредил, что у меня испытательный срок. Приставил мне помощницу, которая должна была мне помогать. Позже я узнала, что такая помощница это норма для школы, потому что даже младшие школьники имели не очень хорошую репутацию по поведению. А вместо стабильных уроков могли послать куда угодно. То ко второму классу, то к самым маленьким школьникам. Причем заранее меня об этом не предупреждали, поэтому для меня это было очень стресово", - вспоминает Ирина.

Зарплата учителя здесь составляет около $50 тысяч в год. Это приличная сумма.

"Четвероклассников почти не выпускали на улицу. В столовую ходили все под присмотром учителя, а большой перерыв забирали за плохое поведение. В это время заставляли детей сидеть за партами, что-то читать или тихо сидеть и молчать. Помню, как однажды решила вывести детей на улицу, потому что в тот день вели себя хорошо, то директор не позволил", - вспоминает.

Ирина говорит, что контракта на следующий год она не получила. В тот период ушла в декрет. Но возвращаться в школу не хотела бы.

"Не все школы такие же как моя. Есть с нормальными бюджетами и хорошими учениками. Но устроиться туда сложнее и учителя там дорожат своим местом", - добавляет украинка.

Украинец Роман Цибулюк переехал в город Річмондхілл в Канаде, он работает экономистом в банке. Его жена – убирает в гостиницах. Переехали с двумя детьми школьниками.