Ученические и студенческие билеты переведут в онлайн

Стандартные билеты пока не будут отменять. Фото: shotam.info

Кабинет министров в 2020-2021 учебном году введет в тестовом режиме электронные билеты для учеников и студентов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 декабря, сообщает пресс-служба Кабмина.

Воспользоваться э-билетом можно будет через мобильное приложение "Дія".

Документ будет подтверждением статуса студента или ученика. Он будет сохранять соответствующие права на льготы.

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Бумажные и пластиковые документы пока отменять не планируют.

11 декабря Министерство цифровой трансформации объявило о запуске приложения-сервиса "Дія", который вводит различные документы он-лайн. Через несколько дней водители автомобилей начали его применять. В нем доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто.