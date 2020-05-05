Учебный год в школах завершится дистанционно

До 31 мая в школах пройдут занятия. фото https://unsplash.com

В украинских школах учебный год завершится дистанционно. Кабмин продлил карантин до 22 мая - почти до конца обучения.

До 31 мая в школах продолжаются дистанционные занятия. Государственная итоговая аттестация для учащихся 4-х и 9-х классов отменена. До 1 июля должен быть завершен учебный год, до 15 июня школы завершают оформление свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей знаний.

В июне школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс. Если ученики 1-8-х, 10-х классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

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Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ГНА в форме ВНО.

"Для учебных заведений все останется неизменным - они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года", - говорит и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Минобразования рекомендует воздержаться от проведения последних звонков и выпускных вечеров.

В период карантина школьникам ввели дистанционное обучение, но по данным ЮНЕСКО, 706 млн учеников не имеют доступа к интернету в домашних условиях. Особенно это ощущается в странах Африки.