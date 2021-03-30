Участников беспорядков во ОП могут посадить на 7 лет

На нескольких нарушителей составили административные протоколы. Фото: Екатерина Коба

10 человек получили от правоохранительных органов подозрение в хулиганстве во время беспорядков под Офисом президента.

На нескольких нарушителей составили административные протоколы, сказал директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в эфире программы "Радио Свобода Live".

"10 лицам сообщено о подозрении, но, кроме них, есть еще несколько правонарушителей, в отношении которых составлены административные протоколы. Возможно, это количество будет расти", - сообщил он.

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Они могут получить от 3 до 7 лет лишения свободы.

"Статьи Уголовного кодекса, по которым им предъявлены подозрения, предусматривают от 3 до 7 лет лишения свободы. Но сколько именно - определяет суд, и только суд", - отметил Шевченко.

20 марта под ОП прошла акция протеста в поддержку общественного активиста Сергея Стерненка. Митингующие разбили окна здания, расписали стены краской и забросали ОП дымовыми шашками. Повреждения оценили в 2 млн грн.