Участница скандальной фотосессии в Дубае рассказала об изнасиловании

Наталья Чуприна рассказала об изнасиловании после возвращения из Дубай. Фото: ДніпроTV

Модель с Днепра Наталья Чуприна заявила, что ее избили и изнасиловали. Девушка была участницей скандальной фотосессии в Дубае.

Инцидент произошел после ее возвращения домой. По словам Чуприны, на нее напал мужчина, с которым она была знакома. Нападавший позвал ее вместе отдохнуть, они обсуждали ситуацию, которая произошла в ОАЭ.

"Разговор пошел не в очень хорошем формате, начались возмущения в мою сторону, что я не тем занимаюсь, это неправильно. На фоне этого всего я решила, что мне нужно ехать домой", - рассказала девушка в интервью ДнипроTV.

Злоумышленник не хотел отпускать девушку, избил и забрал у нее мобильный телефон.

"Это был частный дом, не было людей рядом никого. Он был с другом, который позже ушел. И, значит, случилась такая ситуация. Человек отнесся ко мне так, будто я ничего не стою и со мной можно так себя вести", - заявила модель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнаженная фотосессия в Турции: в посольстве Украины рассказали подробности

Девушка уточнила, что ранее она знала нападавшего по их общих знакомых и общалась с ним. Из дома ей удалось выбраться только ночью, Наталье помог человек, который услышал ее крики.

В Дубае арестовали компанию девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в социальных сетях фото и видеоматериалов непристойного характера. Самолет с Дубая с украинскими натурщицами, которых депортировали из страны, прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь".