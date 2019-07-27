Убили мужчину, который на выборах работал против Пашинского

Илью Обихода убили выстрелом в спину. Фото: Цензор.НЕТ

Вблизи села Липляны Малинского района Житомирской области обнаружили тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу "Француз".

Человек связан с предвыборной кампанией по мажоритарному округу в Коростене, по которому баллотировался скандальный народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский, пишет Страна.

Обиход помог противникам Пашинского подобрать клонов-однофамильцев - Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского.

Тело Ильи Обихода нашли в лесопосадке - оно было присыпано землей. Перед смертью парня пытали - тело раздето почти догола, сломана челюсть. На голову мужчины убийцы натянули пластиковый мешок.

"Француз" был убит выстрелом в спину.

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Открыто уголовное производство по части - умышленное убийство.

Знакомые Ильи Обихода заявили, что "Француза" убили люди Сергея Пашинского.

Тот уже отреагировал на информацию.

"Не знаю, кто такой "Француз" - никогда с ним не пересекался. Все изложенное в материале, это не более, чем фантазия госпожи Крюковой (зам. главного радактор "Страны" - ред.). Я прошу руководителя Национальной полиции Сергея Князева взять расследование этого преступления под свой контроль, и как можно скорее дать обществу ответы относительно обстоятельств этого убийства", написал Пашинский у себя в Facebook.

22 июля, из Киева в Житомирской области направили вертолет со спецназом на избирательный округ №64, где проиграл Пашинский. Это было связано с "анализом оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий".