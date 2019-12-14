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суббота, 14 декабря 2019 12:25

Убийство Шеремета: министр призвала предоставить убедительные доказательства

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Убийство Шеремета: министр призвала предоставить убедительные доказательства
Фото: facebook.com

Чтобы сохранить репутацию государства, должны быть убедительные доказательства по делу убийства Павла Шеремета. Степень вины каждого из обвиняемых определит только суд.

Об этом рассказала в Facebook Оксана Коляда, министр делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Учитывая чувствительность темы, общественную значимость фигуры самого Павла Шеремета, а также фигур обвиняемых, уровень доказательной базы должно быть абсолютно убедительным. Для всех. В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы. Чем бы ни закончилась эта дело - проигрывает государство, прежде всего репутационно", - подчеркнула министр.

В причастности к убийству Павла Шеремета следствие подозревает пять человек - врача и волонтерку Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар, ветерана АТО Андрея Антоненко.

Чиновник отметила, что лично знает Власть и Инну Грищенко, Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугар. Они - признанные авторитеты в ветеранской и волонтерском движении. Ход дела, обвинения - все это касается и ее.

Публичность процесса является большим плюсом, так как все заинтересованные стороны могут следить за ходом и давать свою оценку, принимать соответствующие меры. В то же время, поскольку все обвиняемые являются безоговорочными авторитетами в ветеранской и волонтерском движении, добавила она, отделять дело от образа всего движения уже не получится.

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Напомним, Печерский райсуд избрал ветерану АТО Андрею Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Шеремета, меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля. Ранее в этом деле суд арестовал до 8 февраля врача Юлию Кузьменко. Также суд применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для военной медсестры Яны Дугар.

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14
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