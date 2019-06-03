Убийство ребенка. В МВД устроили протесты с файерами

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Более сотни активистов пришли под стены МВД. Требуют наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком. Ребенок получил смертельное ранение в результате пьяного развлечения правоохранителей.

Активисты выкрикивают лозунги "Авакова в отставку", зажигают разноцветные файеры, сообщает Укринформ.

На крыльце перед входом в здание МВД приносят мягкие игрушки, цветы, зажигают лампадки.

В ходе акции активисты провели "Минуту молчания" и включили колыбельную.

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Люди утверждают, что пришли на акцию, потому что увидели соответствующие призывы в соцсетях после того, как ребенок умер в больнице.

Вход в здание МВД охраняют правоохранители.

Движение по улице Богомольца пока не перекрыто, участники акции располагаются на тротуарах.

В Переяславе-Хмельницком Киевской области 31 мая 5-летний мальчик в собственном дворе в результате выстрела получил тяжелое ранение головы и открытую черепно-мозговую травму. Полиция в порядке статьи 208 УПК задержала подозреваемых. После ранения Кирилла доставили в Киев для дальнейшего лечения в нейрохирургическом центре. Состояние потерпевшего было крайне тяжелым - он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. В понедельник, 3 июня, в больнице Киева Кирилл умер. Киевская областная прокуратура изменила подозрения двум полицейским с переквалификацией содеянного ими преступления на ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что подозрения будут вручены двум полицейским 4 июня в Голосеевском райсуде в 9:00.