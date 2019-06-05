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среда, 05 июня 2019 14:22

Убийство ребенка: полицейские завалили переаттестацию

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Убийство ребенка: полицейские завалили переаттестацию
Полицейские возобновились в должности через суд. Фото: www.rbc.ua

Двое полицейских Иван Приходько и Владимир Петровец, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова не прошли переаттестацию.

Они возобновились в должности через суд - об этом во время брифинга в Кабмине сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Да, это правда. После того, как у нас была переаттестация, мы проводили переаттестацию кадрового состава, эти полицейские были уволены и восстановлены решением суда на службу. Мы приняли решение, что эти люди не соответствуют качествам, которые должны быть в полицейского, но решение суда было в пользу полицейского и они возобновились", - сказал Аваков.

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Министр отметил, что такая ситуация, к сожалению, не единичная, она касается около 800 человек.

С бабой и матерью убитого 5-летнего Кирилла Тлявова встретились министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Нацполиции Сергей Князев.

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05
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