Убийство пятилетнего мальчика: подозреваемые отказались давать показания

Подозреваемые в убийстве пятилетнего мальчика отказались давать показания. Фото: Сегодня

Подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова полицейские Владимир Петровец и Иван Приходько отказались свидетельствовать.

Адвокат Владимира Петровца Андрей Козацкий отметил, что его клиент отказался давать показания, чтобы его показания правоохранители не использовали против его близких. Адвокат Ивана Приходько Андрей Чичиркин также сообщил, что его клиент отказался давать показания, передает Украинская правда.

Также оба адвокаты добавили, что Петровец и Приходько отказались проходить осмотр на наличие следов пороха и сдавать биологические образцы.

"На счет освидетельствования, следственными органами не была осуществлена та процедура, которая должна была быть согласно законодательству. Для того, чтобы провести освидетельствование и взять биологические образцы, нужно пройти определенную процессуальную процедуру, нужно постановление прокурора, должен быть составлен протокол и должны быть добровольное согласие обследуемого лица", – рассказал адвокат Петровца.

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В Переяслав-Хмельницком 5-летний мальчик в собственном дворе в результате выстрела получил тяжелое ранение головы и открытую черепно-мозговую травму. 3 июня мальчик скончался в больнице. Состояние малыша было крайне тяжелым. 3 червня хлопчик помер в лікарні. Стан малюка був вкрай важким.