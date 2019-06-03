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понедельник, 03 июня 2019 22:34

Убийство полицейскими 5-летнего мальчика: Зеленский пообещал наказать виновных

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Убийство полицейскими 5-летнего мальчика: Зеленский пообещал наказать виновных
Зеленский заявил, что трагедия с гибелью 5-летнего мальчика из-за пьяных полицейских должна стать уроком. Фото: Радио Свобода

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что виновные в гибели 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмкльницькому будут наказаны.

Также президент отметил, что эта трагедия должна стать уроком. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Ни смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. За жизнь. Перед людьми, перед народом, перед страной ", - подчеркнул президент.

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В больнице скончался 5-летний мальчик, в которого стреляли полицейские. У ребенка было тяжелое ранение головы. Мальчик находился на аппарате искусственного дыхания, функции сердечно-сосудистой системы поддерживали с помощью медикаментов.

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Дата
03
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