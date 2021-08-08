Убийство майдановца Вербицкого: подозреваемые вышли из СИЗО

Сергей Мисливий взамен перед выходом получил новую подозрение. Фото: Watchers

Обвиняемые в похищении и истязании Игоря Луценко и Юрия Вербицкого - Иван Новотный и Сергей Мисливий - только что вышли из СИЗО. Об этом сообщают из-под СИЗО и Печерского суда журналисты Watchers.

В ночь с 7 на 8 августа Печерский суд Киева начал рассмотрение пресечения охотник по новой подозрением, но потом сделал перерыв до 10:00 утра.

Уточняется, что Сергей Мисливий взамен перед выходом получил новую подозрение. Она касается вновь выявленных данных о вероятной организаторскую роль охотник. Ранее ему инкриминировали только совершения преступления.

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Юрия Вербицкого похитили вместе с Игорем Луценко 21 января 2014-го из помещения Александровской клинической больницы в Киеве. По словам Луценко, похитителей было 10. Их наняла Партия регионов, чтобы оказать беспорядок в столице на время Евромайдана. 22 января тело Юрия Вербицкого нашли в окрестностях села Гнедин Бориспольского района Киевской области со следами пыток. Следствие установило обстоятельства и личности подозреваемых в убийстве Вербицкого. Большинство из них бежали из Украины. Организатором преступления считают Александра Волкова. 16 апреля его приговорили к девяти годам тюрьмы.