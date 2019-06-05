Убийство 5-летнего мальчика: подозреваемых полицейских уволили

Полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика, уволили. Фото: BBC.com

Полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика из Переяслав-Хмельницкого, уволили со службы.

"Руководством полиции принято решение об увольнении подозреваемых в причастности к трагической гибели Кирилла сотрудников полиции. Это, собственно, жесткое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и вынесения решения судом", - сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

Тракало также напомнил, что один из подозреваемых в свое время не прошел переаттестацию и восстановился в превращенной Национальной полиции через суд.

"Если бы суд тогда не восстановил его на работе, возможно, этой трагедии и не произошло", - подчеркнул спикер.

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Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков думает, что в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком есть 5-ро подозреваемых.