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среда, 05 июня 2019 22:30

Убийство 5-летнего мальчика: подозреваемых полицейских уволили

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Убийство 5-летнего мальчика: подозреваемых полицейских уволили
Полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика, уволили. Фото: BBC.com

Полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика из Переяслав-Хмельницкого, уволили со службы.

"Руководством полиции принято решение об увольнении подозреваемых в причастности к трагической гибели Кирилла сотрудников полиции. Это, собственно, жесткое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и вынесения решения судом", - сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

Тракало также напомнил, что один из подозреваемых в свое время не прошел переаттестацию и восстановился в превращенной Национальной полиции через суд.

"Если бы суд тогда не восстановил его на работе, возможно, этой трагедии и не произошло", - подчеркнул спикер.

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Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков думает, что в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком есть 5-ро подозреваемых.

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05
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