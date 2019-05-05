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воскресенье, 05 мая 2019 11:34

У Зеленского планируют ввести всеобщее декларирование доходов

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У Зеленского планируют ввести всеобщее декларирование доходов
Данил Гетьманцев: "Мы не тронем только тех, кто получает доходы от государства". Фото: censor.net.ua

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского подготовила законопроект о введении в Украине всеобщего декларирования доходов граждан.

Об этом рассказал эксперт по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев, пишет "Цензор. НЕТ".

"Мы не тронем только тех, кто получает доходы от государства. Скажем, пенсионеров. Общее декларирование - это та фишка, которая позволит нам подходить по-европейски к вопросу. Не только требовать от государства, но и от себя. Вот вы знаете, сколько в этом месяце заплатили государству? Обычно людям трудно ответить на этот вопрос. Вы не чувствуете, "сколько" вам стоит государство ", - заявил он.

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Гетьманцев поддержал проведение налоговой амнистии в Украине. Она, мол, будет касаться всех, кроме чиновников. Ибо "уже давно вывели свои капиталы и подают электронные декларации".

"Мне нравится история Аргентины, где в 2016 году пришел новый президент Маурисио Макри, провел амнистию капитала и призвал вернуть деньги в страну. И это позволило вывести на свет божий 117 миллиардов долларов, не только в деньгах, но и в других активах. Ведь амнистировать нужно не только капитал, но и, скажем, недвижимость, которая есть в Украине и за рубежом, другие ценности ", - добавил советник Зеленского.

В проекте закона указано, что на доходы, полученные преступным путем, амнистия не распространяется.

"И если некий условный коррупционер воспользуется амнистией, а потом будет доказано, что он является преступником, деньги будут конфискованы. По уголовному кодексу", - подытожил Гетьманцев.

В конце января Зеленский исправил некоторые данные в своей электронной декларации за 2017 год. Он добавил в перечень движимое имущество своей жены.

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05
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