У взяточника с фискальной службы обнаружили элитную недвижимость

Чиновника из ДФС Романа Неговелова поймали на взятке в 200 тысяч долларов.

У экс-руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Романа Неговелова, пойманного на взятке в 200 тысяч долларов, нашли элитную недвижимость.

Недвижимость записана на родителей Неговелова, рассказали журналисты программы "Наші гроші".

Расследователи напомнили, что Неговелов спустя несколько дней после задержания вышел на свободу за 3 миллиона гривен залога. В тот же день его уволили из налоговой, официально – по собственному желанию.

При этом налоговиком он на тот момент был всего 2 месяца.

В Службе безопасности Украины Неговелов ранее работал более 10 лет: сначала в Киевском главке, затем в экономической контрразведке. Он возглавлял отдел, курирующий здравоохранение.

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По данным журналистов, Неговелов живет в Киеве в элитном ЖК "Новопечерские липки". На его отца оформлены: квартира на 100 квадратов; два паркоместа и офис.

"Рыночная цена всего вместе – под миллион долларов, а это примерно 5 взяток, которые так испортили пятничный вечер Неговелову-младшему", – говорится в расследовании (чиновника поймали "на горячем" во время передачи 100 тысяч долларов. Общая сумма взятки – 200 тысяч).

Кроме того, "Наші гроші" заявили, на отца бывшего налоговика записаны: земельный участок возле Конча-Заспы, где строится дом в стиле хай-тек; автомобиль Infiniti Q70, на котором якобы ездит сам Роман Неговелов.

Мама Неговелова в то же время владеет квартирой в ЖК "Французский квартал" в центре Киева. Кроме того, в 2016 году она стала инвестором ЖК "Автограф", еще через год – вложилась в новостройку на Печерске.

Журналисты отметили, что когда семья покупала квартиры, отец Неговелова уже был пенсионером и работал в "Укртелекоме". Мама бывшего СБУшника – учительница.

В 2018 году в компании "DIAVITA" заявили, что тогдашние представители контрразведки СБУ – Николай Беззубенко и Роман Неговелов – пришли в их офис и якобы требовали взятку в размере 250 тысяч долларов за право участвовать в тендере.