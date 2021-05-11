У Терехова назвали ведущую Влащенко провокатором

Директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко назвал телеведущую Наталью Влащенко провокатором.

Такую оценку Влащенко Сидоренко дал выпуске своего видеоблога "Игристый сидр", вышедшем 9 мая этого года, передают dsnews.ua.

В выпуске Сидоренко возмутился тем, что в прямом эфире программы "Хард з Влащенко", гостем которой был Михаил Добкин, журналистка предложила Добкину как городскому голове Харькова в 2006-2010 годах и возможному кандидату в мэры прийти на прямой эфир программы "Народ против", куда также пригласила "всех мэров", в том числе и и.о. мэра Харькова Игоря Терехова.

Добкин сразу же согласился принять участие в таком эфире. Но, по словам Сидоренко, приглашение Добкина на эфир с Тереховым – это "чистейшая провокация". "Влащенко в интересах Михаила Марковича занимается чистейшей провокацией в прямом эфире", — в частности сказал Сидоренко.

Также Сидоренко дал понять, что Терехов не придет на прямой эфир с Добкиным, дескать и.о. мэра с Добкиным "не о чем разговаривать".