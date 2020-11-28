У столиці пройшла панахида за жертвами Голодомору

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний отслужил панихиду на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора".

"В последнюю субботу ноября украинский народ чтит память жертв Голодомора-геноцида. Искусственно организованная тоталитарным режимом советской власти трагедия оставила в душе нашего народа глубокую рану", - отметил он, передает "Цензор.нет".

Сказал, что в молитвах Церковь просит Спасителя упокоить души всех замученных голодом в Украине и дарить им вечную и блаженную жизнь.

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Участие в молебне также приняли представители Украинской греко-католической церкви.

Ежегодно в 4-ю субботу ноября в Украине чтят погибших от голода. В этом году День памяти жертв Голодомора приходится на 28 ноября.

В течение 1932-1933 годов на территории УССР умерли более 7 млн человек, еще 3 млн украинцев погибли за ее пределами - на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и Казахстане.

С помощью искусственного голода большевики пытались подавить сопротивление украинцев. Крестьяне не желали отдавать свое имущество и землю колхозам. В 1930 году произошло 1716 крестьянских выступлений.