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У Садового нет имущества. Жена заработала 6 млн грн - декларация мэра Львова

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У Садового нет имущества. Жена заработала 6 млн грн - декларация мэра Львова
Заработок Садовый получил в качестве зарплаты по основному месту работы. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Мэр Львова Андрей Садовой в 2020 году заработал 694 992 грн.

На жену городского главы Екатерину Кит-Садовую задекларировано 5,98 млн грн совокупного дохода, говорится в ежегодной декларации доходов мэра Львова на сайте НАПК.

Заработок Садовой получил в качестве зарплаты по основному месту работы в должности городского головы.

2,33 млн грн Екатерина заработала в ЧАО "Телерадиокомпания "Люкс", 3,45 млн грн - дивиденды в" Телерадиокомпания "Люкс", 60 556 грн - плата по совместительству в ЗАО "Радиокомпания "Люкс". Она является владелицей этой компании и бенефициаром еще десятка медиакомпаний.

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Женщина сохраняет наличными 150 тыс. грн и $10 тыс. Также 2 млн грн имеет на счету банка, с которых получила в прошлом году почти 130 тыс. грн дивидендов. В ее собственности два земельных участка площадью 702 кв. м и стоимостью 504,5 тыс. грн и 301 кв. м и стоимостью 427,4 тыс. грн

В декларации Садового отмечается, что у мэра нет ни одного движимого и недвижимого имущества.

Семейный дом во Львове стоимостью 4,5 млн грн принадлежит Екатерине Кит. Также она является владелицей двух автомобилей: Merсedes-Benz 2012 года (667,5 тыс. Грн) и Skoda 2017 (968,7 тыс. Грн). За автомобиль Skoda Екатерина до сих пор выплачивает кредит.

Народного депутата подозревают в уклонении от уплаты налогов. Он продавал построенные под Киевом квартиры.

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30
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