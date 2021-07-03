У рыбаков в Черном море возникли проблемы. Вмешалась морская охрана

В аварийных ситуациях судно подает сигналы о помощи. Фото: ГНСУ

Украинский катер морской охраны взял на буксир рыболовецкое судно, которое попало в аварию в Черном море.

Судно было обесточено, поэтому не могло сообщить, что произошло и подало сигнал спасения, рассказала представительница Регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы Наталья Гуменюк, передает "Українська правда".

"Катер морской охраны" Балаклава "уже взял на буксир фелюгу, которая страдала в открытом море, была обесточена. Сейчас буксирует его в порт выхода в Очаков. Навстречу выдвинулся владелец на другой фелюге. Вероятно, что они встретятся в море", - сказала она.

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Когда возникают такие ситуации, то действительно судно может только подавать сигналы, что нуждается в помощи. Поэтому экипаж и попросил, чтобы ближайшие судна проинформировали украинскую власть о нужной им помощи.

В России накануне заявили, что направили ракетный катер Черноморского флота в украинском рыболовного судна, терпящего бедствие в Черном море. Экипаж катера на международном канале связи принял сигнал бедствия рыболовного судна "ОД-2592". Капитан сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе и просил помощи об информировании власти Украины об аварии.