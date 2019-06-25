У псевдоминеров будут забирать имущество

Часто сообщения о минировании поступают из России и неподконтрольных территорий на Востоке Украины. Фото: Информатор

Министерство внутренних дел предлагает усилить ответственность за заведомо ложные сообщения о минировании. Об этом сообщают в ведомстве.

"Из-за массовых сообщений о минировании тех или иных объектов в столице и других регионах страны за последнее время мы инициируем подготовку проекту изменений в наших внутренних правовых актах, которые уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения", - говорит директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

"В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы на срок более 6 лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях", - добавил Шевченко.

МВД предлагает в первую очередь проверять такие сообщения на "фейк". Этим будут заниматься оперативники Департамента киберполиции.

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В МВД объяснили, что в Нацполицию все чаще поступают сообщения о минировании, которые не подтверждаются. А на время поисков взрывчатки блокируется деятельность заведений. Поэтому граждане испытывают неудобства, а предприятия - убытки.

В ведомстве подчеркнули, что часто сообщения о минировании поступают от ботов из России и неподконтрольных территорий на Востоке Украины.

С начала года раскрыли 107 случаев поступления ложных сообщений террористического характера и установили 94 псевдоминеров. Такую статистику приводит Служба безопасности Украины.